В России начался летний сезон охоты на кошельки граждан

«Каждое лето злоумышленники активно вербуют подростков и студентов через объявления о легком заработке. Под различными предлогами они просят предоставить паспортные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения или даже оформить банковскую карту для приема чужих переводов. В последнем случае молодой человек может сам оказаться участником преступной схемы и столкнуться с серьезными правовыми последствиями», — предупредил Немкин.