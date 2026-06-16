Эксперт Гукасова назвала размер пенсии никогда не работавших россиян

«Граждане, никогда не работавшие официально, и, как следствие, не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение. Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости», — сообщала Гукасова.