Эксперт Гукасова назвала размер пенсии никогда не работавших россиян

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россияне, никогда не работавшие официально, могут рассчитывать только на социальную пенсию, средний размер которой составляет 16,5 тыс. рублей, ее получение возможно при достижении 69 лет — для мужчин и 64 — для женщин. Об этом сообщила ТАСС директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.
«Граждане, никогда не работавшие официально, и, как следствие, не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение. Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости», — сообщала Гукасова.
По словам эксперта, возраст выхода на соцпенсию в период 2026—2027 годов составляет для мужчин 69 лет, а для женщин — 64 года.
Гукасова добавила, что средний размер социальной пенсии, по последним данным, составил 16 583 рубля.