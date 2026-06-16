ФИФА не нашла нарушений в жесте арбитра Эванса

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не обнаружил доказательств нарушений дисциплинарного кодекса австралийским арбитром Шоном Эвансом перед матчем группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Об этом говорится в заявлении комитета, которое приводит портал The Athletic.
Матч прошел 14 июня и завершился победой сборной Германии со счетом 7:1. Эванс был в роли видеоассистента рефери (VAR). Перед началом игры в трансляции показали арбитров из комнаты VAR, Эванс показал жест, напоминающий перевернутое «ОК», который связывают с неонацистской National-Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией).
«Независимый дисциплинарный комитет ФИФА подтверждает, что после рассмотрения дела, касающегося арбитра Шона Эванса, он не обнаружил доказательств нарушений дисциплинарного кодекса ФИФА, — говорится в заявлении. — Дисциплинарный комитет также принял к сведению заявление Эванса».