ФИФА не нашла нарушений в жесте арбитра Эванса

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не обнаружил доказательств нарушений дисциплинарного кодекса австралийским арбитром Шоном Эвансом перед матчем группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Об этом говорится в заявлении комитета, которое приводит портал The Athletic.