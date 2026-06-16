CNN: Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика B-52 в США

При крушении стратегического бомбардировщика B-52 в американской Калифорнии погибли восемь членов экипажа. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил канал CNN, ссылаясь на авиабазу Эдвардс.
— Восемь членов экипажа, как предполагается, погибли при крушении B-52, — сказано в статье.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров, он способен нести ядерное оружие. В условиях традиционного конфликта самолет может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. О причинах аварии и состоянии экипажа информации не поступало.
В тот же день российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился около города Свирск под Иркутском. Как сообщили Telegram-каналы, предварительной причиной крушения стал отказ двигателей. Очевидцы рассказали, что члены экипажа выпрыгнули из воздушного судна на парашютах.