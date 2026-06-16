Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика B-52 в США

При крушении стратегического бомбардировщика B-52 в американской Калифорнии погибли восемь членов экипажа. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил канал CNN, ссылаясь на авиабазу Эдвардс.

При крушении стратегического бомбардировщика B-52 в американской Калифорнии погибли восемь членов экипажа. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил канал CNN, ссылаясь на авиабазу Эдвардс.

— Восемь членов экипажа, как предполагается, погибли при крушении B-52, — сказано в статье.

B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров, он способен нести ядерное оружие. В условиях традиционного конфликта самолет может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. О причинах аварии и состоянии экипажа информации не поступало.

В тот же день российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился около города Свирск под Иркутском. Как сообщили Telegram-каналы, предварительной причиной крушения стал отказ двигателей. Очевидцы рассказали, что члены экипажа выпрыгнули из воздушного судна на парашютах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше