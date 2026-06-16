В ГД призвали не наказывать сотрудников за опоздание из-за затопленных дорог

«Конечно, нужно призывать всех работодателей с пониманием относиться к разным жизненным ситуациям. И работодатель сам может попасть в такую историю, когда он не сможет доехать до работы по самым разумным основаниям. Поэтому нельзя злоупотреблять со стороны работников, но и со стороны работодателя нужно с пониманием относиться, тем более в непростое время, когда возможны как природные явления, так и другие форс-мажорные обстоятельства, которые могут повлиять на повседневную жизнь», — заключает депутат.