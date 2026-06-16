Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ»

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Миф о якобы низком уровне подготовки и знаний у «поколения ЕГЭ» не соответствует действительности, потому что именно эти люди создают сегодня высокотехнологичные производства, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Поколение ЕГЭ» создает сейчас высокотехнологичные производства. «Отцы и дети» — это классика, всегда родители считают, что на них закончилось развитие государства. Нет, я еще раз говорю: посещая субъекты, находясь на разных совершенно по направлениям предприятиях, в университетах, научных учреждениях, ты видишь везде молодых людей до 35 лет, и ты понимаешь, что это ребята, которые уже сдавали ЕГЭ", — сказал Музаев.
Он рассказал, что недавно был в Амурской области, где посетил космодром Восточный и Амурский газоперерабатывающий завод.
«Знаете, кто там работает, в основном строит и создает это все? Фактически “поколение ЕГЭ”, — отметил глава Рособрнадзора, подчеркнув, что верит и в молодое поколение.
Ранее Музаев заявил РИА Новости, что ЕГЭ-2027 состоится без серьезных изменений. Ведомство не планирует отменять аттестацию.