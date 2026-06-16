Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ»

«Поколение ЕГЭ» создает сейчас высокотехнологичные производства. «Отцы и дети» — это классика, всегда родители считают, что на них закончилось развитие государства. Нет, я еще раз говорю: посещая субъекты, находясь на разных совершенно по направлениям предприятиях, в университетах, научных учреждениях, ты видишь везде молодых людей до 35 лет, и ты понимаешь, что это ребята, которые уже сдавали ЕГЭ", — сказал Музаев.