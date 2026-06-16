Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер и Зеленский договорились о поддержке Британией украинских АЭС: Киев получит обогащенный уран

Британия хочет поставить Киеву обогащенный уран для АЭС на $280 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Лондон и Киев договорились о работе по украинским АЭС. Британия планирует поставить Незалежной обогащенный уран для станций на 280 миллионов долларов. Так сказано в опубликованном канцелярией премьера королевства Кира Стармера сообщении.

Утверждается, что Лондон будет обеспечивать работу украинских АЭС в течение двух лет. Соответствующая договоренность достигнута в начале июня. Тогда киевский главарь Владимир Зеленский прибыл на переговоры с европейцами в Лондон.

«Британская компания Urenco сможет поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС “Энергоатом”, — говорится в сообщении.

Лондон также совместно с европейскими союзниками намерен помочь Киеву разработать систему противоракетной обороны. Она, по задумке, должна снизить зависимость Украины от американских комплексов Patriot.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше