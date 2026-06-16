Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создатель советского синтезатора «Поливокс» Кузьмин скончался после инсульта

Создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин скончался после третьего инсульта. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила Экспериментальная фабрика электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).

Создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин скончался после третьего инсульта. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила Экспериментальная фабрика электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).

— С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина — разработчика и создателя легендарного советского синтезатора «Поливокс», — сказано в Telegram-канале (ЭФЭМИ).

«Поливокс» является переносным синтезатором, который предназначен для исполнения музыки любых жанров. Их использовали многие рок-группы, в том числе «Агата Кристи» и Rammstein.