Создатель советского синтезатора «Поливокс» Кузьмин скончался после инсульта

Создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин скончался после третьего инсульта. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила Экспериментальная фабрика электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).
— С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина — разработчика и создателя легендарного советского синтезатора «Поливокс», — сказано в Telegram-канале (ЭФЭМИ).
«Поливокс» является переносным синтезатором, который предназначен для исполнения музыки любых жанров. Их использовали многие рок-группы, в том числе «Агата Кристи» и Rammstein.