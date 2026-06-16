На авиабазе Эдвардс в США назвали число погибших при крушении бомбардировщика

Восемь членов экипажа погибли при крушении стратегического бомбардировщика США B-52. Об этом информировал телеканал CNN.
«Восемь членов экипажа, как предполагается, погибли при крушении B-52», — сообщал телеканал со ссылкой на авиабазу Эдвардс.
Позднее на авиабазе подтвердили, что все восемь членов экипажа действительно погибли.
При этом экстренные службы продолжают работы на месте крушения военного самолёта на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.
Напомним, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил Соединенных Штатов разбился на территории авиабазы Эдвардс, расположенной в штате Калифорния. Крушение произошло сразу же после взлёта.
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