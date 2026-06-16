Хабаровск прогреется до +30 градусов

На севере края местами ожидаются небольшие или кратковременные дожди, кроме МР им. П. Осипенко и Тугуро Чумиканского МР — там осадков не прогнозируют. Ночные температуры — от 0 до +12 градусов, дневные — от +7 до +32 градусов. Ветер будет меняться по направлению, его скорость составит 4−11 м/с.