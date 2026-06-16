Хабаровчанка прописала у себя 21 иностранца по фиктивным документам

В Хабаровске 38-летнюю местную жительницу осудили за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Женщина оформила документы сразу на 21 человека, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Суд установил, что схема работала с февраля по апрель 2026 года. Хабаровчанка получила сведения об иностранцах, которые собирались въехать в Россию, после чего подготовила и передала в орган миграционного учёта подложные документы.
На основании этих бумаг иностранные граждане получили право на временное пребывание в стране. Фактически речь шла не о реальном проживании по указанному адресу, а о формальной регистрации, которая позволяла легализовать их нахождение в России.
Кировский районный суд Хабаровска признал женщину виновной по статье о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Ей назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Кировского района Хабаровска.