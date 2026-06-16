Курский чиновник получит выговор за слова «Пошел вон» на совещании с Хинштейном

Исполняющему обязанности главы Льговского района Павлу Вертикову объявят выговор за ругань, произнесенную во время заседания правительства Курской области. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе районной администрации.
— Администрация Льговского района готовит документы на объявление выговора и.о. главы администрации Павлу Вертикову за грубую фразу, обращенную к подчиненному, во время заседания регионального правительства, — сказано в сообщении, передает ТАСС.
Павел Вертиков, который ранее «послал вон» губернатора региона Александра Хинштейна, заявил, что на самом деле сказал «Пошел, Вов!».
В беседе с журналистами он пояснил, что разговаривал со своим техником Владимиром, который пытался устранить неполадки с интернетом. В тот момент специалист находился за монитором и не видел, что видеоконференция начала работать.
Первый такой случай с главой Курской области произошел 18 мая — Хинштейн во время планерки обратился к главе Большесолдатского района Владимиру Зайцеву с просьбой обсудить жалобы жителей на воду. Но чиновник проигнорировал вопрос, после чего выругался матом.