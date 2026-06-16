В ГД призвали обязать операторов сообщать о повышенной плате за звонки по России

Как рассказал ТАСС Прокофьев, после отмены национального роуминга часть граждан по-прежнему сталкивается с дополнительными расходами при совершении междугородних звонков. Он отметил, что в большинстве случаев это касается граждан, использующих тарифные планы с поминутной оплатой звонков. Часто стоимость вызова в таких случаях определяется регионом, к которому привязан номер телефона, добавил депутат.