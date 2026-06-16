В ГД призвали обязать операторов сообщать о повышенной плате за звонки по России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Операторы связи должны уведомлять абонентов о повышенной плате за междугородние звонки непосредственно перед совершением вызова. Обращение с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину направил депутат Госдумы Артем Прокофьев (КПРФ), текст есть в распоряжении ТАСС.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность законодательного запрета взимания повышенной платы за междугородние вызовы на территории Российской Федерации (исходящие и входящие вызовы), а также введения обязанности операторов связи уведомлять абонентов о применении дополнительной тарификации до момента совершения вызова», — говорится в документе.
Как рассказал ТАСС Прокофьев, после отмены национального роуминга часть граждан по-прежнему сталкивается с дополнительными расходами при совершении междугородних звонков. Он отметил, что в большинстве случаев это касается граждан, использующих тарифные планы с поминутной оплатой звонков. Часто стоимость вызова в таких случаях определяется регионом, к которому привязан номер телефона, добавил депутат.
«Люди должны понимать, сколько будет стоить звонок, и не сталкиваться с неожиданными списаниями средств уже после его совершения», — сказал Прокофьев.