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В ГД призвали обязать операторов сообщать о повышенной плате за звонки по России

После отмены национального роуминга часть граждан по-прежнему сталкивается с дополнительными расходами при совершении междугородних звонков, отметил депутат Артем Прокофьев.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Операторы связи должны уведомлять абонентов о повышенной плате за междугородние звонки непосредственно перед совершением вызова. Обращение с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину направил депутат Госдумы Артем Прокофьев (КПРФ), текст есть в распоряжении ТАСС.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность законодательного запрета взимания повышенной платы за междугородние вызовы на территории Российской Федерации (исходящие и входящие вызовы), а также введения обязанности операторов связи уведомлять абонентов о применении дополнительной тарификации до момента совершения вызова», — говорится в документе.

Как рассказал ТАСС Прокофьев, после отмены национального роуминга часть граждан по-прежнему сталкивается с дополнительными расходами при совершении междугородних звонков. Он отметил, что в большинстве случаев это касается граждан, использующих тарифные планы с поминутной оплатой звонков. Часто стоимость вызова в таких случаях определяется регионом, к которому привязан номер телефона, добавил депутат.

«Люди должны понимать, сколько будет стоить звонок, и не сталкиваться с неожиданными списаниями средств уже после его совершения», — сказал Прокофьев.

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