В этом году в Хабаровске ремонтируют 17 участков теплотрасс

К примеру, активные работы сейчас развернулись на пересечении улиц Брестской и Запарина недалеко от центра города, а также на улицах Суворова и Ворошилова в Южном микрорайоне. В общей сложности в Хабаровске в этом году коммунальщикам предстоит заменить восемь километров теплосетей. Работы проводятся за счет средств АО «ДГК». Компания выделила на эти цели свыше 1 млрд рублей. Как и всегда, ремонт всех тепломагистралей должен завершиться до начала нового отопительного сезона, то есть до октября.