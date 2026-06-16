В Хабаровске планируют заменить около 16,5 км коммуникаций

В Хабаровске стартовали первые работы по обновлению коммунальных сетейна участке водопровода между Амурским бульваром и улицей Ким Ю Чена. Чтобы минимизировать неудобства, капитальный ремонт участка водопровода на улице Пушкина проводится методом горизонтально‑направленного бурения. Это позволяет существенно сократить площадь раскопок, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Хабаровск в текущем году реализует масштабную программу обновления сетей водопроводно-канализационного хозяйства — всего планируется заменить около 16,5 км коммуникаций. Из них 11,5 км приходится на водопроводные сети и свыше 5 км — на сети водоотведения», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Специалистам предстоит заменить 380 погонных метров изношенного трубопровода. Общая стоимость модернизации коммунальной инфраструктуры на данном участке превышает 16,5 миллиона рублей. Плановый ремонт коммуникаций на этом участке завершат к 15 июля. Глава краевой столицы Сергей Кравчук отметил приоритетность модернизации сетевого хозяйства города и призвал жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям движения.
«На улице Пушкина старые трубы заменят на новые, срок службы которых составит от 40 до 50 лет. Надежное водоснабжение и подготовка коммунальных сетей — это вопросы жизнеобеспечения города, которые мы держим на особом контроле. Я поручил завершить работы на этом участке до 15 июля. Профильные структуры администрации города и руководство “Водоканала” будут жестко следить за соблюдением графика работ. А сразу после их завершения — в обязательном порядке и в полном объеме будет восстановлено благоустройство территории и дорожное полотно», — рассказал Сергей Кравчук.
Ремонт водопровода на улице Пушкина носит плановый характер. Проведение работ обусловлено многочисленными аварийными ситуациями, возникавшими ранее на этом участке. Проведенный анализ показал, что единственно возможным решением проблемы является комплексная реконструкция данного отрезка водопровода. Плановое обновление инфраструктуры направлено на обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды потребителям и устранение скрытых дефектов до наступления холодов.
«В рамках инвестиционной программы и плана подготовки городского хозяйства к отопительному периоду МУП “Водоканал” приступило к масштабной реконструкции водопроводной сети по улице Пушкина. Особое внимание уделено сохранению зеленых насаждений: поскольку колодцы располагаются в зоне аллеи с соснами, принято решение частично вынести трассу водопровода на проезжую часть — так будет сохранена аллея, являющаяся важной частью зеленого наряда улицы Пушкина», — рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Владимир Шумилин.
Работы по обновлению коммуникаций на запланированных участках идут во всех районах Хабаровска.