В Хабаровске планируют заменить около 16,5 км коммуникаций

«На улице Пушкина старые трубы заменят на новые, срок службы которых составит от 40 до 50 лет. Надежное водоснабжение и подготовка коммунальных сетей — это вопросы жизнеобеспечения города, которые мы держим на особом контроле. Я поручил завершить работы на этом участке до 15 июля. Профильные структуры администрации города и руководство “Водоканала” будут жестко следить за соблюдением графика работ. А сразу после их завершения — в обязательном порядке и в полном объеме будет восстановлено благоустройство территории и дорожное полотно», — рассказал Сергей Кравчук.