Россиянам ограничила число карт: как это будет работать

Юрист Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм», что изначально обсуждалось введение ограничения — не более пяти карт в одном банке. Однако к моменту второго чтения эту норму исключили из документа. В результате россиянин сможет оформить до 20 карт в одной кредитной организации.