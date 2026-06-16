Россиянам ограничила число карт: как это будет работать

Юрист Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм», что изначально обсуждалось введение ограничения — не более пяти карт в одном банке. Однако к моменту второго чтения эту норму исключили из документа. В результате россиянин сможет оформить до 20 карт в одной кредитной организации.
Контроль за соблюдением лимита будет осуществляться централизованно через единую систему учёта на базе Национальной системы платёжных карт. Перед выпуском новой карты банк обязан проверить, не исчерпан ли клиентом лимит. Юрист считает, что обойти это правило, обратившись в небольшой региональный банк, не удастся.
Закон предусматривает исключения. Центральный банк получит право повышать установленный порог для отдельных категорий пользователей, таких как предприниматели или участники внешнеэкономической деятельности, которым требуется много карт для работы.
Запуск единой системы учёта карт запланирован на 1 сентября 2027 года.