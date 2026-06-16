ЛДПР предложила предоставлять бесплатную юридическую помощь при банкротстве

Согласно законопроекту, граждане смогут бесплатно получать консультации по вопросам банкротства, помощь в подготовке необходимых документов и подаче заявления в суд, а также юридическое сопровождение в ходе процедуры. Право на такую поддержку предлагается предоставить гражданам, которые уже входят в перечень получателей бесплатной юридической помощи, в том числе малоимущим, многодетным семьям, инвалидам I и II группы, участникам специальной военной операции и членам их семей. Кроме того, законопроект распространяет эту меру на граждан, получающих страховую пенсию по старости.