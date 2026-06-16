ЛДПР предложила предоставлять бесплатную юридическую помощь при банкротстве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий предоставление бесплатной юридической помощи социально уязвимым категориям граждан при прохождении процедуры банкротства. Документ, направленный на отзыв в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР убеждена, что необходимо включить многодетных, участников СВО и членов их семей, инвалидов I и II группы, а также малоимущих граждан и пенсионеров в перечень тех, кто может бесплатно признать себя банкротом через государственных юристов, без сотен тысяч рублей на адвокатов», — заявил ТАСС Слуцкий.
Согласно законопроекту, граждане смогут бесплатно получать консультации по вопросам банкротства, помощь в подготовке необходимых документов и подаче заявления в суд, а также юридическое сопровождение в ходе процедуры. Право на такую поддержку предлагается предоставить гражданам, которые уже входят в перечень получателей бесплатной юридической помощи, в том числе малоимущим, многодетным семьям, инвалидам I и II группы, участникам специальной военной операции и членам их семей. Кроме того, законопроект распространяет эту меру на граждан, получающих страховую пенсию по старости.
Как отмечают авторы инициативы, для многих граждан процедура банкротства остается труднодоступной из-за высокой стоимости юридического сопровождения. По данным, приведенным в пояснительной записке, совокупные расходы на судебное банкротство нередко превышают 120−150 тыс. рублей, а в отдельных случаях достигают более 300 тыс. рублей.
По мнению парламентариев, принятие закона позволит обеспечить более доступный механизм финансовой реабилитации для социально уязвимых категорий граждан, снизить риски долговой зависимости и повысить уровень их социальной защищенности.