Специальные поезда для детей запустили в Приморском крае

В Приморье запустили специальные электропоезда, которые без пересадок доставят школьников в детские лагеря к летнему отдыху. Первые рейсы уже прошли: дети уехали в оздоровительный лагерь «Наречное» в Партизанске и лагерь имени Горького на станции Ружино в Лесозаводске. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Один специальный рейс перевозит около 300 детей. Прямое железнодорожное сообщение позволяет школьникам, которые едут в лагеря, расположенные вдоль железной дороги, добираться до места отдыха без пересадок, уточнили в региональном минтрансе.
Во время дороги за безопасностью детей следят медики, транспортная полиция и сотрудники РЖД. На крупных станциях поезда останавливаются, чтобы родители могли передать детей сопровождающим. К организации рейсов особые требования по безопасности и комфорту. Для перевозки назначены опытные локомотивные бригады, добавили в ведомстве.
Всего во время летней оздоровительной кампании запланировано 12 специальных рейсов. Организация «детских» электропоездов остаётся востребованной практикой.