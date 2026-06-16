Специальные поезда для детей запустили в Приморском крае

В Приморье запустили специальные электропоезда, которые без пересадок доставят школьников в детские лагеря к летнему отдыху. Первые рейсы уже прошли: дети уехали в оздоровительный лагерь «Наречное» в Партизанске и лагерь имени Горького на станции Ружино в Лесозаводске. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.