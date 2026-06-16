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Специальные поезда для детей запустили в Приморском крае

Первые рейсы уже отправлены: дети уехали в лагеря «Наречное» в Партизанске и имени Горького на станции Ружино.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье запустили специальные электропоезда, которые без пересадок доставят школьников в детские лагеря к летнему отдыху. Первые рейсы уже прошли: дети уехали в оздоровительный лагерь «Наречное» в Партизанске и лагерь имени Горького на станции Ружино в Лесозаводске. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Один специальный рейс перевозит около 300 детей. Прямое железнодорожное сообщение позволяет школьникам, которые едут в лагеря, расположенные вдоль железной дороги, добираться до места отдыха без пересадок, уточнили в региональном минтрансе.

Во время дороги за безопасностью детей следят медики, транспортная полиция и сотрудники РЖД. На крупных станциях поезда останавливаются, чтобы родители могли передать детей сопровождающим. К организации рейсов особые требования по безопасности и комфорту. Для перевозки назначены опытные локомотивные бригады, добавили в ведомстве.

Всего во время летней оздоровительной кампании запланировано 12 специальных рейсов. Организация «детских» электропоездов остаётся востребованной практикой.