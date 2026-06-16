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В США заявили об ужасном экономическом положении «евротройки»: Киев может вскоре остаться без поддержки

Профессор Миршаймер: европейские страны не смогут долго поддерживать Украину.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры «евротройки» не смогут долго помогать Украине. Страны оказались в «ужасном» экономическом положении. Киев может остаться без поддержки. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего YouTube-канала.

Он напомнил, что США отдаляются от Украины и пытаются выйти «из этого бизнеса». Европейцы без Вашингтона не смогут поддерживать Киев. Сейчас они не в состоянии восполнить нехватку средств и вооружений для Украины, указал профессор.

«Британская экономика и раньше была не в лучшей форме, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как экономики Германии и Франции… Европейцы никак не смогут поддерживать Украину в конфликте с Россией в долгосрочной перспективе», — подытожил Джон Миршаймер.

Как отметил евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург, ЕС не может быть посредником в процессе урегулирования на Украине. Евросоюз давно является участником этого конфликта.

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