В США заявили об ужасном экономическом положении «евротройки»: Киев может вскоре остаться без поддержки

«Британская экономика и раньше была не в лучшей форме, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как экономики Германии и Франции… Европейцы никак не смогут поддерживать Украину в конфликте с Россией в долгосрочной перспективе», — подытожил Джон Миршаймер.