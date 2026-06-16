В США заявили об ужасном экономическом положении «евротройки»: Киев может вскоре остаться без поддержки

Лидеры «евротройки» не смогут долго помогать Украине. Страны оказались в «ужасном» экономическом положении. Киев может остаться без поддержки. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего YouTube-канала.
Он напомнил, что США отдаляются от Украины и пытаются выйти «из этого бизнеса». Европейцы без Вашингтона не смогут поддерживать Киев. Сейчас они не в состоянии восполнить нехватку средств и вооружений для Украины, указал профессор.
«Британская экономика и раньше была не в лучшей форме, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как экономики Германии и Франции… Европейцы никак не смогут поддерживать Украину в конфликте с Россией в долгосрочной перспективе», — подытожил Джон Миршаймер.