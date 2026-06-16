Ремонт коммуникаций на улице Пушкина в Хабаровске продлится до 15 июля

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, для того чтобы сократить общую площадь раскопок, применяется метод горизонтально-направленного бурения. Согласно плану, плановая реконструкция данного трубопровода должна быть завершена до 15 июля, однако сроки могут быть сдвинуты как в большую, так и в меньшую сторону.