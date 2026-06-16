Ремонт коммуникаций на улице Пушкина в Хабаровске продлится до 15 июля

Специалисты приступили к обновлению коммунальных сетей на улице Пушкина в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы ведутся на участке между Амурским бульваром и улицей Ким Ю Чена. На данном объекте будет заменено 380 погонных метров изношенного трубопровода — на капитальный ремонт коммуникаций потратят 16,5 миллиона рублей.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, для того чтобы сократить общую площадь раскопок, применяется метод горизонтально-направленного бурения. Согласно плану, плановая реконструкция данного трубопровода должна быть завершена до 15 июля, однако сроки могут быть сдвинуты как в большую, так и в меньшую сторону.
Ремонт коммуникаций на улице Пушкина обусловлен большим количеством аварийных ситуаций на данном участке. При детальном обследовании ранее было установлено, что единственное возможное решение проблемы — полная замена трубопровода. На месте ветхого водовода смонтируют новый, срок службы которого составляет от 40 до 50 лет.
— Особое внимание уделено сохранению зеленых насаждений: поскольку колодцы располагаются в зоне аллеи с соснами, принято решение частично вынести трассу водопровода на проезжую часть — так будет сохранена аллея, являющаяся важной частью зеленого наряда улицы Пушкина, — рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Владимир Шумилин.
Напомним, что в Хабаровске сейчас реализуется масштабная программа обновления коммунальных сетей. За текущий сезон в краевой столице заменят порядка 16,5 километров коммуникаций. Из них 11,5 километра — водопровод, и более пяти километров — сети водоотведения. Работы ведутся во всех районах города.