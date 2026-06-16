В Хабаровске 68 летняя женщина ограбила приезжего из Санкт Петербурга

Как сообщает официальный канал «Полиция Хабаровского края», инцидент случился на улице Воронежская. Мужчина из Санкт Петербурга рассказал, что к нему подошла женщина и попросила денег на еду. В момент, когда он достал пачку банкнот и начал отсчитывать нужную сумму, его отвлекла другая прохожая. Этим воспользовалась злоумышленница: она выхватила купюры из рук потерпевшего и скрылась.