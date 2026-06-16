Хабаровский край объединит турмаршруты с Камчаткой и Сахалином

Хабаровский край по итогам международного форума «Путешествуй!» в Москве расширил туристическое сотрудничество с соседями по Дальнему Востоку. К соглашению о совместной работе в сфере туризма присоединились Сахалинская область и Камчатский край, сообщили в министерстве туризма Хабаровского края.
Ранее такое соглашение уже связывало Хабаровский край, Приморье, ЕАО и Амурскую область. Теперь альянс объединяет шесть дальневосточных регионов, которые планируют создавать общие маршруты, совместные турпродукты и более понятные условия для инвесторов.
На форуме Хабаровский край отметился не только переговорами. Документальный фильм «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» занял первое место в номинации «От Калининграда до Камчатки» международного конкурса видеороликов «Россия твоими глазами!».
Стенд региона за время работы форума посетили более 10 тысяч человек. Гостям рассказывали о сап-прогулках с китами в Охотском море, проводили викторины, лекции, консультации с туроператорами и мастер-классы от представителей коренных малочисленных народов Севера.
Отдельный интерес вызвала нанайская культура: посетители пробовали себя в мастер-классах, слушали легенды и знакомились с традициями Приамурья. В делегацию края вошли не только представители туротрасли, но и специалисты культуры, которые представили фильм «Шуми, Восток», аудиоспектакль «Слышу дальнего вблизи», книжный аукцион и творческие площадки.
Символ края — Китолёт — дважды прошёл в торжественном шествии форума. В этом году Хабаровский край был представлен на «Путешествуй!» масштабнее, чем прежде: форум собрал участников из всех регионов России и более 50 стран, а площадки ВДНХ посетили сотни тысяч гостей.