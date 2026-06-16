Хабаровский край объединит турмаршруты с Камчаткой и Сахалином

Символ края — Китолёт — дважды прошёл в торжественном шествии форума. В этом году Хабаровский край был представлен на «Путешествуй!» масштабнее, чем прежде: форум собрал участников из всех регионов России и более 50 стран, а площадки ВДНХ посетили сотни тысяч гостей.