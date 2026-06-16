Роспотребнадзор: в ДФО отмечен самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом

В ведомстве добавили, что всего в 2025 году зарегистрировано 34 458 новых случаев заболевания, что на 12,46% меньше по сравнению с 2024 годом. Показатель заболеваемости составил 23,58 случая на 100 тыс. населения, это в 1,9 раза ниже среднемноголетнего уровня (45,27). Лучшая положительная динамика в виде снижения на 18,0%, по данным ведомства, достигнута в Приволжском федеральном округе. В лидирующем по наибольшему показателю заболеваемости Дальневосточном федеральном округе также продолжилось снижение — на 11,4%.