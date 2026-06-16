Скончался создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

Разработчик и создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин ушёл из жизни, сообщили в Экспериментальной фабрике электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).
Уточняется, что он скончался 12 июня.
«С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина — разработчика и создателя легендарного советского синтезатора “Поливокс”», — проинформировало предприятие в своём Telegram-канале.
«Поливокс» — это переносной электромузыкальный синтезатор, который позволяет исполнять музыку любых жанров и создавать разнообразные звуковые эффекты для кино, театральных постановок и студийных записей. Такое устройство часто использовали рок-группы, среди которых была «Агата Кристи».
Владимир Кузьмин был не только создателем «Поливокса», но и инициатором его разработки. Опытный образец синтезатора появился в 1980 году. Через два года было запущено серийное производство «Поливокса».
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