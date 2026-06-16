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Почти 5 тыс. москвичей получили квартиры по программе реновации в мае

В мае 2026 года квартиры по столичной программе реновации жилфонда получили жители 27 расселяемых домов — почти 5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

«Благодаря четко организованному процессу переселения жителей из старых домов в новостройки срок от начала осмотра жилья до новоселья неизменно сокращается. Сейчас он составляет 6,5 месяца, при этом 97% участников программы переезжают в предложенные городом квартиры в течение первых трех месяцев. В мае завершили оформление документов на новое жилье почти 5 тыс. москвичей из 27 старых домов. Это самый высокий показатель за месяц с начала 2026 года. Больше всего домов, в которых 100% жителей получили комфортную недвижимость в новостройках по программе реновации, прибавилось за май на востоке столицы — шесть пятиэтажек», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.

Она добавила, что и на юго-востоке, и на северо-востоке Москвы количество таких зданий в мае увеличилось на пять.