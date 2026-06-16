Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист Александр Гальченюк внесён в базу «Миротворца»*

Хоккеист московского «Спартака» Александр Гальченюк был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом говорится на странице ресурса.

Источник: Life.ru

Согласно базе, спортсмену вменяется посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Гальченюку 32 года, он успел сыграть за несколько американских команд, а также в СКА и клубе «Амур».

Ранее стало известно, что Александр Гальченюк подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком». В 2023 году хоккеиста арестовали в Скотсдейле, штат Аризона. При задержании он оскорбил полицейских. Позже суд снял пять обвинений из шести и приговорил игрока к 30 дням тюрьмы. После этого клуб НХЛ «Аризона Койотис» расторг с ним контракт. Уже в августе того же года Гальченюк перешёл в КХЛ и подписал соглашение со СКА. В России форвард также выступал за хабаровский «Амур», который возглавлял его отец Александр Гальченюк-старший.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.