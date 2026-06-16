В Хабаровске изменится стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах

Жителей Хабаровска предупреждают об очередном повышении стоимости проезда в автобусах. О своих планах заявили два перевозчика. На маршрутах №№ 13, 16В-1, 29К тариф вырастет до 60 рублей уже с 18 июня, а с 1 июля за проезд в автобусе № 89 надо будет раскошелиться на 67 рублей, сообщает управление промышленности и транспорта администрации краевого центра.