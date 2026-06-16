В Хабаровске изменится стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах

Жителей Хабаровска предупреждают об очередном повышении стоимости проезда в автобусах. О своих планах заявили два перевозчика. На маршрутах №№ 13, 16В-1, 29К тариф вырастет до 60 рублей уже с 18 июня, а с 1 июля за проезд в автобусе № 89 надо будет раскошелиться на 67 рублей, сообщает управление промышленности и транспорта администрации краевого центра.
В соответствии с пунктом 4 Порядка информирования уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Хабаровского края об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.08.2018 № 308-пр, управление промышленности и транспорта информирует о поступлении уведомлений от:
— ООО «Филимонов» об изменении с 18 июня 2026 года тарифа по маршрутам № 13, 16В-1, 29К на тариф в размере 60 рублей;
— ИП Гасанова Н. А. об изменении с 1 июля 2026 года тарифа по маршруту № 89 на тариф в размере 67 рублей.
Напомним, прежнее повышение было в мае. До 68 рублей увеличилась стоимость проезда по маршрутам № 14−1, 21−1, 24−1, 56−1, а на маршрутах № 10, 40, 73 до 68 рублей.