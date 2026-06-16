Ранее стало известно, что украинские власти готовятся к скорой потере сразу нескольких крупных городов, включая Константиновку, Дружковку и Краматорск. Несмотря на громкие заявления Киева, обращённые к Западу, о том, что ситуация на фронте скоро изменится, на деле украинское командование осознаёт неизбежное и уже начало подготовку к отступлению.