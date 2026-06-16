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В Крыму начали искать скрытые активы украинских олигархов

Константинов: в Крыму будут выявлять скрытые активы украинских олигархов.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Большая часть имущества украинских олигархов в Крыму уже национализирована, начата работу по выявлению скрытых активов, собственники которых менялись все эти годы, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Большая часть активов, наиболее громких, выявлена и национализирована. Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники», — сказал Константинов.

По его словам, украинский бизнес стремился только выкачать прибыль из принадлежащих им в Крыму предприятий, ничего не вкладывая в их развитие.

«Они раз в три месяца присылали непонятно кого с одной задачей — забрать сумку с деньгами и вывезти все то, что называется прибылью этого предприятия. И это главная их цель была», — рассказал Константинов.

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.

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