Эксперт Гукасова назвала средний размер пенсии никогда не работавших россиян

Россияне, которые никогда не работали официально, могут рассчитывать только на социальную пенсию, средний размер которой составляет 16,5 тысячи рублей. Об этом рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.
— Граждане, никогда не работавшие официально и не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение. Для них законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости, — цитирует ее ТАСС.
Возраст выхода на соцпенсию в период 2026—2027 годов составляет для мужчин 69 лет, для женщин — 64 года, уточнила она.
Эксперт отметила, что средний размер соцпенсии, по последним данным, составил 16 583 рубля.
15 июня депутат Госдумы России Никита Чаплин сообщил, что Министерство труда предложило внедрить автоматическое назначение страховых пенсий по старости. По его словам, сейчас для получения такой поддержки гражданам нужно самостоятельно подавать заявление через Госуслуги, МФЦ или отделение Соцфонда.