Эксперт Гукасова назвала средний размер пенсии никогда не работавших россиян

— Граждане, никогда не работавшие официально и не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение. Для них законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости, — цитирует ее ТАСС.