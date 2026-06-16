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Вэнс объяснил, почему меморандум между США и Ираном ещё не опубликован

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что меморандум между США и Ираном не опубликован «из-за выяснения деталей».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что меморандум между США и Ираном не опубликован «из-за выяснения деталей».

Он уточнил, что речь идёт о технических деталях.

«Существуют некоторые технические детали, которые следует решить», — сказал Вэнс.

Комментарий прозвучал в эфире NBC News. Он ответил на соответствующий вопрос.

Вэнс отметил, что эти «детали не относятся к тексту меморандума, а касаются его реализации».

Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном была подписана, а Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства.

По словам директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, Израиль предпримет все возможные усилия для срыва перемирия между Тегераном и США попытается затянуть экономическую блокаду Ирана.

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