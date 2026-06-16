В ОП считают гибкий график для многодетных удобнее дополнительного отпуска

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Гибкий рабочий график для многодетных родителей был бы более удобным, чем дополнительный отпуск. Такое мнение высказала ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова.
«Многодетным семьям я бы рассматривала поддержку в логике гибкого рабочего графика и преференций в распоряжении рабочим и свободным временем через договоры с работодателем, а не как общегосударственную меру, действующую поголовно на всех», — сказала Голышенкова.
По ее словам, многим из них дополнительные дни отпуска просто не нужны.
«Что касается дополнительных дней отпуска для отдельных категорий населения — это сложный вопрос. Почему одним, а не другим? Это может вызвать справедливое недовольство. Мне кажется, что это требует более глубокой проработки в целом пакета льгот и мер поддержки для различных категорий населения», — сказала член ОП.
Она подчеркнула, что не всем категориям дополнительные дни отпуска будут «большим подарком».