В ОП считают гибкий график для многодетных удобнее дополнительного отпуска

«Что касается дополнительных дней отпуска для отдельных категорий населения — это сложный вопрос. Почему одним, а не другим? Это может вызвать справедливое недовольство. Мне кажется, что это требует более глубокой проработки в целом пакета льгот и мер поддержки для различных категорий населения», — сказала член ОП.