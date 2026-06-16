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Дмитрий Демешин взял под контроль ситуацию с топливом в Ванино и Советской Гавани

Поставки бензина начнутся в ближайшие дни.

Источник: Хабаровский край сегодня

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что перебои с бензином в двух районах носят локальный и временный характер. В ближайшие дни в Советско-Гаванский и Ванинский районы доставят более 65 тонн топлива, еще 420 тонн уже закуплено на Ангарском заводе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Профильные ведомства уже доложили губернатору о ситуации с топливом в Ванино и Советской Гавани.

Ограничения продажи бензина в небольших сетях АЗС действительно есть, но они связаны с плановыми сезонными работами на НПЗ, которые поставляют топливо — после посевной кампании заводы уходят на обслуживание. Крупные сети заправок проблем с поставками не испытывают.

Локальные ограничения вводились в том числе для предотвращения искусственного ажиотажа. На шести заправках продажу топлива ограничили, чтобы обеспечить бесперебойную заправку автомобилей оперативных служб — МЧС, скорой помощи и пожарных. Остальные АЗС работают в розничном режиме.

— Понимаю беспокойство жителей. Но говорю прямо: ситуацию с топливом мы держим на круглосуточном контроле, запасы пополняем, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

В течение ближайших 2−3 суток в районы доставят около 65 тонн бензина АИ-92 и АИ-95, который сразу поступит в продажу. Также закуплено 420 тонн бензина (АИ-95 — 180 тонн, АИ-92 — 240 тонн) на Ангарском НПЗ, 120 тонн из них уже отправлено по железной дороге. Кроме того, достигнута договоренность с Комсомольским НПЗ о возврате предприятия к работе в прежнем режиме в ближайшее время.

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