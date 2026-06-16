Дмитрий Демешин взял под контроль ситуацию с топливом в Ванино и Советской Гавани

В течение ближайших 2−3 суток в районы доставят около 65 тонн бензина АИ-92 и АИ-95, который сразу поступит в продажу. Также закуплено 420 тонн бензина (АИ-95 — 180 тонн, АИ-92 — 240 тонн) на Ангарском НПЗ, 120 тонн из них уже отправлено по железной дороге. Кроме того, достигнута договоренность с Комсомольским НПЗ о возврате предприятия к работе в прежнем режиме в ближайшее время.