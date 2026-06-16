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В Хабаровском крае оштрафовали недропользователя за вред биоресурсам

Компания привлечена к ответственности за нарушение законодательства об охране водных биологических ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Компания привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства об охране водных биологических ресурсов в Хабаровском крае, сообщает официальный канал «Амурская бассейновая природоохранная прокуратура’Подробнее — “Комсомольская правда” — Хабаровск.

Николаевская на Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о водных биоресурсах. Установлено, что компания вела разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении в долине реки Тывлинка, не согласовав деятельность с Амурским территориальным управлением Росрыболовства. Такая работа создаёт риск неблагоприятного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.

По итогам рассмотрения представления природоохранного прокурора организация оформила договор на разработку документации, необходимой для законного ведения деятельности. Должностное лицо компании привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ — осуществление деятельности без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Штраф составил 8 000 рублей.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru