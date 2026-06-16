В Хабаровском крае оштрафовали недропользователя за вред биоресурсам

Николаевская на Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о водных биоресурсах. Установлено, что компания вела разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении в долине реки Тывлинка, не согласовав деятельность с Амурским территориальным управлением Росрыболовства. Такая работа создаёт риск неблагоприятного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.