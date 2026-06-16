Новые маршруты автобусов «Москва — область» запустят от двух станций метро в СВАО

Отмечается, что у маршрута № 1279 тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту пассажирам нужно два раза — на вход и выход. Проезд по карте «Тройка» на этом маршруте будет стоить от 71 до 110 ₽, а по банковской карте — от 76 до 115 ₽.