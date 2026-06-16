Новые маршруты автобусов «Москва — область» запустят от двух станций метро в СВАО

«Автобусы будут отличаться обозначением “Москва — область” на борту. Проезд по карте “Тройка” на маршруте № 1273 будет стоить 73 ₽. Проезд по банковской карте на маршруте № 1273 будет стоить 78 ₽», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у маршрута № 1279 тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту пассажирам нужно два раза — на вход и выход. Проезд по карте «Тройка» на этом маршруте будет стоить от 71 до 110 ₽, а по банковской карте — от 76 до 115 ₽.
В Дептрансе добавили, что на обоих маршрутах можно будет проехать по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней, безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней, а также по карте москвича для обучающихся.
Кроме того, бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан будет действовать по аналогии с городскими маршрутами Москвы.
Как уточняется, бесплатный проезд на всех смежных маршрутах столицы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.
При этом скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по карте «Тройка» по тарифу «Кошелeк», а также по банковской карте не предоставляются. Пассажирам рекомендуется использовать абонемент «Единый» зоны «Пригород».
Карта «Стрелка» на двух новых маршрутах работать не будет.
В пресс-службе добавили, что областной маршрут № 273 заменен новым маршрутом № 1273 проекта «Москва — область» и больше работать не будет.