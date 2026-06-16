В Госдуме рассказали, кто имеет право на полную компенсацию услуг ЖКХ

«Кроме того, отдельные категории граждан могут получать полную компенсацию коммунальных расходов в силу специальных норм федерального законодательства либо региональных решений. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо смотреть не только федеральные нормы, но и законодательство субъекта РФ, где проживает человек», — заключил он.