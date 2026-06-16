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В Госдуме рассказали, кто имеет право на полную компенсацию услуг ЖКХ

Аксененко: Герои СССР и России имеют право на полную компенсацию расходов на ЖКХ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«На сегодняшний день право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан», — сказал Аксененко.

По словам парламентария, для большинства иных льготных категорий — ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров — действуют меры поддержки в виде частичной компенсации расходов на ЖКХ или субсидий.

«Кроме того, отдельные категории граждан могут получать полную компенсацию коммунальных расходов в силу специальных норм федерального законодательства либо региональных решений. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо смотреть не только федеральные нормы, но и законодательство субъекта РФ, где проживает человек», — заключил он.