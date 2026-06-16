Вадим Кулаков из Хабаровска получил спецтранспорт благодаря акции «Экспедиция добра»

Министр социальной защиты края Александр Дорофеев добавил, что в Хабаровском крае проживают 65 000 человек с ограниченными возможностями здоровья. Региональное правительство реализует 15 краевых мер поддержки дополнительно к федеральным льготам: компенсирует проезд к месту лечения и реабилитации, обеспечивает средствами реабилитации по программе «Доступная среда», адаптирует жильё для колясочников и выплачивает средства на содержание собак проводников.