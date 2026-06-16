Вадим Кулаков из Хабаровска получил спецтранспорт благодаря акции «Экспедиция добра»

Житель Хабаровска Вадим Кулаков с тяжёлой формой ДЦП получил специализированный автомобиль для перевозки человека на инвалидной коляске. Машина прибыла из Санкт Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции «Экспедиция добра», преодолев около 9 000 км, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Историю Вадима узнали в Народном фронте Санкт Петербурга благодаря социальным сетям депутата Госдумы от Хабаровского края Максима Иванова. Ранее парламентарий помог мужчине трудоустроиться по программе «Доступный труд». Сегодня Вадим работает SMM специалистом в региональном отделении ВОРДИ, получает зарплату и помогает семье.
Торжественное вручение автомобиля прошло на территории Хабаровского детского психоневрологического интерната в микрорайоне Берёзовка. Среди участников — представители Народного фронта Санкт Петербурга, Благотворительного фонда «Добродушие», ВОРДИ Хабаровского края, регионального отделения, волонтёры, педагоги и воспитанники интерната.
Депутат Максим Иванов отметил, что автомобиль откроет Вадиму новые возможности: он сможет чаще выезжать из дома, встречаться с друзьями, работать и видеть мир не только через экран.
Министр социальной защиты края Александр Дорофеев добавил, что в Хабаровском крае проживают 65 000 человек с ограниченными возможностями здоровья. Региональное правительство реализует 15 краевых мер поддержки дополнительно к федеральным льготам: компенсирует проезд к месту лечения и реабилитации, обеспечивает средствами реабилитации по программе «Доступная среда», адаптирует жильё для колясочников и выплачивает средства на содержание собак проводников.
Программа «Доступный труд» помогла трудоустроить более 140 человек с инвалидностью 1 й и 2 й группы и ветеранов СВО.
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