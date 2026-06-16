Врач Сайно предупредила об опасности употребления арбуза и дыни на пляже

«Бахчевые культуры вызывают мочегонный эффект, а это опасность обезвоживания в жару. Если разрезать дыню и арбуз, то, как правило, они сразу не будут съедены, останется какая-то часть, которая подвержена попаданию и размножению болезнетворных микроорганизмов, поскольку холодильников на пляже нет. Нужно иметь в виду и тот факт, что и арбуз и дыня содержат фруктозу и клетчатку, которые вызывают расстройство стула, что также приводит к обезвоживанию», — сказала Сайно.