Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы идем по очень опасному пути»: в США оценили шансы Европы на победу в случае войны с Россией

Отставной полковник Уилкерсон: Европа не победит Россию в случае конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры провоцируют Россию на открытый конфликт. При этом ЕС не сможет победить Москву в случае войны. Такую оценку дал отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик назвал европейцев слабыми в сравнении с Россией. Он посоветовал политикам из ЕС не проявлять агрессию к Москве.

«Я надеюсь, что урегулирование произойдет не через ядерную войну, ведь мы идем по очень опасному пути, особенно на Украине», — заключил Лоуренс Уилкерсон.

При этом евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург подчеркнул, что страны Европы давно являются прямыми участниками украинского конфликта. В связи с этим ЕС не сможет быть посредником в процессе урегулирования. Депутат ЕП предположил, что если бы не тактика ядерного сдерживания, то европейцы открыто назвали бы себя стороной конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше