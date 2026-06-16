При этом евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург подчеркнул, что страны Европы давно являются прямыми участниками украинского конфликта. В связи с этим ЕС не сможет быть посредником в процессе урегулирования. Депутат ЕП предположил, что если бы не тактика ядерного сдерживания, то европейцы открыто назвали бы себя стороной конфликта.