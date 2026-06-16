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В ГД рассказали о вреде от регулярного потребления напитков с сахарозаменителями

При злоупотреблении заменителями сахара также есть риск развития сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Напитки с сахарозаменителем могут стать временной альтернативой газировке с сахаром, но их регулярное потребление негативно скажется на здоровье. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Сладкие газированные напитки с сахарозаменителем в своем составе могут служить краткосрочной заменой напиткам с сахаром для людей из группы повышенного метаболического риска, регулярное и длительное их потребление не рекомендуется», — сказал депутат.

Он указал, что злоупотребление напитками с сахаром способствует развитию сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за газировки с заменителем сахара могут появиться такие же заболевания, если пить ее слишком часто.

«Проще говоря: риски от чрезмерного потребления напитков с сахарозаменителем аналогичны рискам для напитков с сахаром. Поэтому считаю, что необходимо предусмотреть в Государственной стратегии развития здорового образа жизни меры, направленные на сокращение потребления как напитков с сахаром, так и газировки с сахарозаменителем в своем составе», — подчеркнул Леонов.

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