В ГД рассказали о вреде от регулярного потребления напитков с сахарозаменителями

«Сладкие газированные напитки с сахарозаменителем в своем составе могут служить краткосрочной заменой напиткам с сахаром для людей из группы повышенного метаболического риска, регулярное и длительное их потребление не рекомендуется», — сказал депутат.
Он указал, что злоупотребление напитками с сахаром способствует развитию сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за газировки с заменителем сахара могут появиться такие же заболевания, если пить ее слишком часто.
«Проще говоря: риски от чрезмерного потребления напитков с сахарозаменителем аналогичны рискам для напитков с сахаром. Поэтому считаю, что необходимо предусмотреть в Государственной стратегии развития здорового образа жизни меры, направленные на сокращение потребления как напитков с сахаром, так и газировки с сахарозаменителем в своем составе», — подчеркнул Леонов.