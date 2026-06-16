Российские байдарочники и каноисты вернулись в Москву после чемпионата Европы

Российская команда в неофициальном медальном зачете заняла пятое место, выиграв по две золотые и серебряные награды. Захар Петров и Иван Штыль заняли первое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, Сергей Свинарев выиграл золото в каноэ-одиночке (200 м), серебро завоевали Петров (каноэ-одиночка, 1 000 м) и Алексей Коровашков (каноэ-одиночка, 500 м). Всего в заявку на ЧЕ-2026 были включены 25 российских спортсменов.