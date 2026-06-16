Россиянам объяснили, почему нельзя оплачивать покупки с чужой карты

МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Оплата покупки с чужой карты без прямого разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
«Если владелец счета не давал согласия на транзакцию, такие действия могут быть расценены как кража с наказанием до шести лет лишения свободы», — пояснила эксперт.
Закон не делает исключений даже для семьи. Даже муж и жена, родители и дети обязаны получать разрешение на использование чужой карты. Без этого действие может быть признано незаконным.
Чтобы избежать риска, Ермилова советует хранить переписку с разрешением владельца или, что надёжнее, оформить дополнительную карту на близкого человека. Тогда все операции станут законными.