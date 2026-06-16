Россиянам объяснили, почему нельзя оплачивать покупки с чужой карты

МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Оплата покупки с чужой карты без прямого разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.