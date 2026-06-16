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В Хабаровском крае ссора из-за стариков на балконе закончилась смертью

Парень узнал, что его знакомый в пьяном виде плохо обращается со своими пожилыми родителями, и решил преподать ему урок.

В Хабаровском крае 21-летнего хабаровчанина приговорили к шести годам колонии общего режима за смертельное избиение знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия и суда, в ноябре 2025 года парень узнал, что его знакомый в пьяном виде плохо обращается со своими пожилыми родителями — в том числе, как выяснилось, периодически закрывает их на холодном балконе.

После этого хабаровчанин приехал к знакомому в село Восточное, чтобы преподать тому урок уважения к старшим. Между мужчинами начался конфликт, во время которого молодой человек избил оппонента руками и ногами.

После драки фигурант ушёл с места происшествия. Потерпевший от полученных травм вскоре умер.

Суд признал хабаровчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Приговор пока не вступил в законную силу.