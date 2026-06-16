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В Хабаровский край доставили около 1,5 тысячи черепах

Рептилии пополнят ассортимент зоомагазинов.

Источник: AmurMedia

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в аэропорту Хабаровска впервые в этом году проведен ветеринарный контроль 1,4 тыс. черепах, поступивших воздушным транспортом, сообщает пресс-служба Управления.

«Рептилий доставили авиатранспортом из Московской области. Партия экзотических животных предназначена для пополнения ассортимента зоомагазинов Хабаровского края», — говорится в сообщении.

Черепах перевозят в специальных контейнерах, обеспечивающих хорошую вентиляцию. Оптимальная температура для их транспортировки — плюс18−25 °C.

В ходе контроля должностными лицами Службы проведен клинический осмотр рептилий, а также проверены ветеринарные сопроводительные документы.

С начала года это первая партия черепах, поступивших в Хабаровский край.

Кстати, в России обитают 4 вида диких черепах (болотная, каспийская, средиземноморская и дальневосточная). Большинство из них находится под охраной, а в городских водоемах чаще всего можно встретить выброшенных домашних красноухих черепах.