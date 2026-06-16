Острова Хабаровска горят третий день подряд из-за пала травы

На островах Хабаровска третий день подряд фиксируют возгорания сухой травы. Очередной пал произошёл на острове Кабельный, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Первое возгорание на островной территории зарегистрировали 13 июня — тогда горела трава на Кабельном. Затем пожарные и спасатели выезжали на остров Дачный, а накануне сухая растительность снова загорелась на Кабельном.
К месту оперативно прибыли группы городской аварийно-спасательной службы, спасатели и пожарные МЧС России. Добраться до островов пришлось на катерах, после чего огонь тушили с помощью ранцевых огнетушителей.
Пламя успело пройти около 1500 метров по фронту. Перехода огня на дачные строения не допущено.
По каждому факту пожара сотрудники государственного пожарного надзора проводят проверки и устанавливают причины возгораний. В МЧС напомнили, что в крае действует особый противопожарный режим: нельзя разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, особенно рядом с заброшенными участками, заросшими территориями и лесом.