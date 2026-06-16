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Острова Хабаровска горят третий день подряд из-за пала травы

Пламя успело пройти около 1500 метров по фронту.

На островах Хабаровска третий день подряд фиксируют возгорания сухой травы. Очередной пал произошёл на острове Кабельный, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Первое возгорание на островной территории зарегистрировали 13 июня — тогда горела трава на Кабельном. Затем пожарные и спасатели выезжали на остров Дачный, а накануне сухая растительность снова загорелась на Кабельном.

К месту оперативно прибыли группы городской аварийно-спасательной службы, спасатели и пожарные МЧС России. Добраться до островов пришлось на катерах, после чего огонь тушили с помощью ранцевых огнетушителей.

Пламя успело пройти около 1500 метров по фронту. Перехода огня на дачные строения не допущено.

По каждому факту пожара сотрудники государственного пожарного надзора проводят проверки и устанавливают причины возгораний. В МЧС напомнили, что в крае действует особый противопожарный режим: нельзя разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, особенно рядом с заброшенными участками, заросшими территориями и лесом.

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