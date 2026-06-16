Мошенники предлагают россиянам легкие подработки

Она добавила, что также под предлогом трудоустройства аферисты могут потребовать персональные данные гражданина, фото паспорта, ИНН, СНИЛС и данные банковской карты якобы для выплаты гонорара. А затем злоумышленники используют их для оформления микрозаймов, регистрации аккаунтов или вовлечения в дропперские схемы.