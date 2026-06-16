Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рособрнадзоре отметили рост числа стобалльников и высокобалльников на ЕГЭ

Руководитель ведомства Анзор Музаев отметил, что такие результаты обнадеживают.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Количество выпускников, набравших 80 и более баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2026 года, увеличилось по всем предметам, при этом в некоторых дисциплинах отмечен рост числа стобалльников. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть целый ряд предметов, по которым количество стобалльников увеличилось. В целом, по всем предметам увеличилось количество высокобалльников. Результаты, которые мы видим, нам нравятся, они обнадеживают», — сказал Музаев.

Основной период ЕГЭ 2026 завершается 19 июня. 22−25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля — дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника.