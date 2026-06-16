В Рособрнадзоре отметили рост числа стобалльников и высокобалльников на ЕГЭ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Количество выпускников, набравших 80 и более баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2026 года, увеличилось по всем предметам, при этом в некоторых дисциплинах отмечен рост числа стобалльников. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.