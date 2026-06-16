В Сибири нашли наскальный рисунок возрастом не менее 4 тыс. лет

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Наскальный рисунок, оставленный людьми Окуневской культуры (III — II тысячелетия до нашей эры), который не имеет аналогов среди подобных петроглифов, обнаружили археологи в Хакасии, сообщил ТАСС директор АНО «Археологическое исследование Сибири» (АИС) Тимофей Ключников.
«В Хакасии на Сорских столбах нашли новую окуневскую плоскость (ранее не известную скальную поверхность с рисунками — прим. ТАСС). Таких рисунков ранее на скалах не встречалось, только на плитах из погребений», — сказал Ключников.
Первые петроглифы писаницы на Сорских столбах были обнаружены в 2025 году. По словам собеседника агентства, на обнаруженной сейчас плоскости красной охрой изображена личина — стилизованное изображение человеческого лица — подобная найденным на раскопках ранних окуневских могильников на реке Уйбат. Это позволяет датировать ее серединой третьего тысячелетия до нашей эры.
Окуневская археологическая культура существовала около 4 тыс. лет назад на территории Минусинской котловины (Хакасия и юг Красноярского края). Наиболее известный памятник — Шалоболинская писаница. Среди наскальных изображений окуневцев представлены антропофоморные изображений, характерные рисунки коров, быков и лосей, а также мифических животных.