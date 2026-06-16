В Сибири нашли наскальный рисунок возрастом не менее 4 тыс. лет

Первые петроглифы писаницы на Сорских столбах были обнаружены в 2025 году. По словам собеседника агентства, на обнаруженной сейчас плоскости красной охрой изображена личина — стилизованное изображение человеческого лица — подобная найденным на раскопках ранних окуневских могильников на реке Уйбат. Это позволяет датировать ее серединой третьего тысячелетия до нашей эры.