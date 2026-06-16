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Саудовская Аравия сыграла вничью с Уругваем на ЧМ-2026

Игра между сборными Саудовской Аравии и Уругваем на чемпионате мира по футболу 2026 года (группа H) закончилась со счетом 1:1. Матч первого тура прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

Игра между сборными Саудовской Аравии и Уругваем на чемпионате мира по футболу 2026 года (группа H) закончилась со счетом 1:1. Матч первого тура прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

Счет открыл защитник сборной Саудовской Аравии Абдулела Аль-Амри на 61-й минуте. На 80-й минуте забил защитник сборной Уругвая Араухо Вильчес.

После первого тура все команды в группе H имеют по одному очку. Во втором туре Саудовская Аравия встретится с Испанией (21 июня), в третьем туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай 22 июня сыграет с Кабо-Верде, а затем, 27-го июня, с Испанией.

Футбольный турнир в этом году совместно принимают США, Мексика и Канада. Он продлится с 11 июня до 19 июля.

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