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Россияне стали быстрее раскупать квартиры на вторичном рынке

В июне 2026 года средний срок продажи квартир на вторичном рынке в России сократился до 96 дней, что стало продолжением позитивного тренда, начавшегося весной. Об этом рассказала ТАСС исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова, передает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В апреле этот показатель составлял 110 дней, а в мае — 102 дня. Ускорение темпов реализации жилья эксперты связывают с ростом покупательской активности. Способствовали этому смягчение условий семейной ипотеки и общее снижение процентных ставок по кредитам.

На протяжении почти всего 2025 года наблюдалась обратная динамика. Сроки продажи, наоборот, росли из-за дорогой ипотеки и нерешительности продавцов, которые не видели альтернатив для улучшения жилищных условий.

Если в июне 2025 года объект продавался в среднем за 109 дней, то к октябрю этот срок увеличился до 117 дней, лишь незначительно снизившись к концу года до 114 дней.

Гендиректор агентства «Невский простор» Алла Шинкевич уточнила, что сейчас с рынка «вымываются» наиболее ликвидные предложения. Быстрее всего находят новых владельцев хорошие квартиры с ремонтом, понятными документами и адекватной рыночной ценой — их разбирают почти мгновенно.

В результате в общей экспозиции увеличивается доля проблемных объектов, которые и формируют общее впечатление о долгой продаже.

На скорость сделки, по словам эксперта, напрямую влияют цена, состояние квартиры и юридическая чистота. Квартиры с «прямой продажей» имеют явное преимущество, тогда как наличие сложных факторов — опеки, длинной цепочки сделок, действующей ипотеки или необходимости длительного освобождения жилья — отпугивает большинство покупателей.

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