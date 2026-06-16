Россияне стали быстрее раскупать квартиры на вторичном рынке

В апреле этот показатель составлял 110 дней, а в мае — 102 дня. Ускорение темпов реализации жилья эксперты связывают с ростом покупательской активности. Способствовали этому смягчение условий семейной ипотеки и общее снижение процентных ставок по кредитам.
На протяжении почти всего 2025 года наблюдалась обратная динамика. Сроки продажи, наоборот, росли из-за дорогой ипотеки и нерешительности продавцов, которые не видели альтернатив для улучшения жилищных условий.
Если в июне 2025 года объект продавался в среднем за 109 дней, то к октябрю этот срок увеличился до 117 дней, лишь незначительно снизившись к концу года до 114 дней.
Гендиректор агентства «Невский простор» Алла Шинкевич уточнила, что сейчас с рынка «вымываются» наиболее ликвидные предложения. Быстрее всего находят новых владельцев хорошие квартиры с ремонтом, понятными документами и адекватной рыночной ценой — их разбирают почти мгновенно.
В результате в общей экспозиции увеличивается доля проблемных объектов, которые и формируют общее впечатление о долгой продаже.
На скорость сделки, по словам эксперта, напрямую влияют цена, состояние квартиры и юридическая чистота. Квартиры с «прямой продажей» имеют явное преимущество, тогда как наличие сложных факторов — опеки, длинной цепочки сделок, действующей ипотеки или необходимости длительного освобождения жилья — отпугивает большинство покупателей.